Сегодня, 08:47
Неуправляемый пассажирский автобус улетел в кювет во Владивостоке
Инцидент произошел сегодня, 11 октября, возле дома по улице Сафонова, 20 во Владивостоке. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Автопатруль приморских дорог", маршрутный автобус 39-го маршрута сорвался с ручника и покатился с косогора вниз.
Попутно автобус зацепил припаркованные автомобили, один из которых повис над оврагом.
По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.
Видео - "Автопатруль приморских дорог"
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать: