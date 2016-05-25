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Неуправляемый пассажирский автобус улетел в кювет во Владивостоке

Неуправляемый пассажирский автобус улетел в кювет во Владивостоке

Источник фото: "Автопатруль приморских дорог"

Инцидент произошел сегодня, 11 октября, возле дома по улице Сафонова, 20 во Владивостоке. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Автопатруль приморских дорог", маршрутный автобус 39-го маршрута сорвался с ручника и покатился с косогора вниз.

Попутно автобус зацепил припаркованные автомобили, один из которых повис над оврагом. 

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

 

Видео - "Автопатруль приморских дорог"

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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