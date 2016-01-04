Клубы дыма заволакивают Кневичи (видео)

В селе Кневичи на улице Первой, 130, загорелись хозяйственные постройки, сообщают «Вести:Приморье».

Очевидцы задаются вопросом, поджог или самовозгорание. на месте происшествия работают пожарные. Расчет огнеборцев пытается локализовать пламя.

Причины выясняются.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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