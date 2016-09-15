Названы самые популярные авиамаршруты внутри Приморья

В Приморье сегодня действуют 13 регулярных авиамаршрутов, по которым летают три самолета DHC-6, один Ан-2 и два вертолета Ми-8, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

В региональном минтрасе рассказали, что самыми популярными с начала года стали «воздушные» маршруты из Владивостока в Дальнегорск, Кавалерово, Терней, Преображение и обратно, а также из Тернея в Светлую и обратно.

По словам специалистов, благодаря программе субсидирования из бюджета Приморья, цена авиабилетов остается доступной для населения. Так, билет по направлению Владивосток–Дальнегорск стоит 2320 рублей, Владивосток–Кавалерово –1920 рублей, Владивосток–Терней – 2680 рублей, Владивосток–Преображение – 1580 рублей, из Тернея в Светлую – 1560 рублей.

Всего с начала года малая авиация обслужила 24 384 пассажира.

«Из них 21 115 пассажиров перевезли на DHC-6, 370 – на Ан-2, 2899 – вертолетом Ми-8», – уточнили в министерстве.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]