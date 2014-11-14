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Страшное ДТП на трассе: Машина превратилась в гармошку

Страшное ДТП на трассе: Машина превратилась в гармошку

Источник фото: скрин видео @dpskontrol125rus

Во Владивостоке в районе Седанки, при движении в сторону Патрокла, произошла серьезная авария, сообщают «Вести:Приморье».

Одна из машин, скорее всего Toyota Prius, помята так, что сразу не поймешь марку авто. На аварийках стоят еще несколько автомобилей. Впереди военный грузовик, Mitsubishi Canter и седан.

В комментариях поясняют, что закончился бензин у Toyota Prius, он ждал помощь, но в него влетел Canter. Информация о пострадавших уточняется. Детали аварии выяснят уполномоченные органы.

«Куда вы там летите каждый день», «Я подумал сначала что камаз по приусу проехал», «Без бензина по объездной это круто!».

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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