СК возбудил дела о хищениях при строительстве и конструировании вертолета Ка-62

Следственный комитет РФ возбудил три уголовных дела о хищениях порядка 3,6 млрд рублей при строительстве и конструировании вертолета Ка-62 в отношении должностных лиц холдинга "Вертолеты России", компании "Камов" и Минпромторга. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Всего расследуется три уголовных дела, общий ущерб по которым может составить до 3,6 млрд рублей. В настоящее время следствие находится в активной стадии и устанавливает всех соучастников преступной группы, среди которых пока еще не установленные должностные лица [компаний] "Вертолеты России", "Камов" и Минпромторга", - отметил он.

По словам источника, первое из трех уголовных дел о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) возбудили в июле 2019 года, второе - в конце октября того же года в ГСУ СК по Московской области на основании материалов проверки прокуратуры Подмосковья и службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России.

Как следует из материалов дел, с которыми ознакомился ТАСС, неустановленные должностные лица АО "Камов" (подрядчик) в период с 2012 года по 2014 год сдали как выполненные в полном объеме опытно-конструкторские работы заказчику АО "Вертолеты России". Они включали в себя изготовление двух фюзеляжей и окончательную сборку опытного вертолета Ка-62, создание натурного стенда Ка-62 и его транспортировку в ОАО "КумАПП", а также разработку и изготовление стартеров-генераторов для Ка-62. Следствие считает, что эти работы были сделаны не в полном объеме. "Таким образом Российской Федерации был нанесен ущерб в размере 162,7 млн рублей", - говорится в документах.

Во втором деле речь идет о периоде с 2013 по 2016 год. В это время, согласно материалам дела, неустановленные должностные лица из АО "Камов" заключили контракты с Минпромторгом России, которому сдали те же самые вертолеты и стенды, что и "Вертолетам России", а также не выполнили сборку двух вертолетов. Общий ущерб в этом случае составил более 700 млн рублей. Потерпевшей стороной по делу признано АО "Вертолеты России".

Третье дело возбудили в сентябре 2020 года. Его фабулу источник не привел.

Официальными комментариями органов следствия, "Вертолетов России" и АО "Камов" ТАСС пока не располагает.

Бывший заместитель генерального директора холдинга "Вертолеты России" по безопасности генерал-лейтенант Николай Грязнов (с 2014 года являлся руководителем службы безопасности компании, был прикомандирован от ФСБ России, уволился по собственному желанию в марте 2020 года) подтвердил ТАСС информацию о возбуждении дел по факту мошенничества и сумму предполагаемого ущерба. "Я считаю, что те служебные расследования, которые проводила наша служба безопасности, материалы, которые мы получали, говорят о том, что там [в "Вертолетах России"] были колоссальные хищения при строительстве и конструировании вертолетов", - сказал он. Грязнов пояснил, что практически не были выполнены те государственные задания, которые были даны, хотя деньги за это заплатили. "Более того, вертолет построили, но он не соответствует техническим характеристикам и нормам, которые закладывались изначально, [выявлена] куча нарушений при проектировании, строительстве, эксплуатации, вертолет постоянно попадает в чрезвычайные ситуации", - добавил Грязнов.

По его словам, в ходе служебной проверки в 2015-2016 годах провели независимую экспертизу проектирования Ка-62, которая показала, что 3 млрд рублей бюджетных средств либо истратили не на те цели, на которые нужно было, либо похитили. Он уточнил, что документально трата этих денег не была подтверждена.

Ка-62 - средний многоцелевой вертолет, в настоящее время проходит испытания. В конце мая 2017 года совершил первый испытательный полет на площадке Арсеньевской авиационной компании "Прогресс". Полет продолжался 15 минут на скорости 110 км/ч и показал, что все необходимые доработки вертолета успешно завершены. "Вести:Приморье" сообщали об этом с материале "Новейший российский вертолет Ка-62 совершил первый испытательный полет в Приморье". Минпромторг РФ планирует продать 365 Ка-62 к 2030 году. В число основных сфер применения Ка-62 входят транспортировка пассажиров, спасательные операции, а также работы в нефтегазовой области.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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