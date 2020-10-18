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Обиженный водитель на Fit создал огромную пробку на трассе (видео)

Обиженный водитель на Fit создал огромную пробку на трассе (видео)

Источник фото: скрин видео @dps_vl

Об одном обиженном на весь мир водителе на Honda Fit рассказала очевидец, которой «посчастливилось» повстречаться с ним, сообщают «Вести:Приморье».

«Чтобы вы понимали, откуда берется пробка. За водителем на Fit собралась пробка огромная. Движется по внутренней полосе, не перестраиваясь. Едет медленно и никого не пропускает», рассказывает автор видео. «Сейчас номер покажу. Вероятно, водителю ранее не понравилось, как мы перестраивались. И он решил таким образом наказать нас, не пуская нас на внутреннюю полосу. Страна должна знать героев. Обиженный едет. Перед его машиной никого нет», уточнила девушка.

Трасса. За окном темно. Многие пытаются попасть домой после тяжелого трудового дня. Однако планы сотни водителей меняет в один миг обиженный мужчина.

На кадрах действительно видно, мужчина решил «наказать» того, кто его обидел. Полоса дороги перед ним пустая. При этом мужчина показывает снимающим его девушкам неприличные жесты.

Ситуация вызывает недоумение. Как мужчина может себя так вести. Неужели так, не думая о других участниках движения, можно показывать, кто главный на трассе.

«Хуже обиженного мужчинки нет ничего», «То что пробку создал - это конечно плохо.. но есть предположение, что автор сам косо въехал, отсюда и реакция, Как обычно нам показывают лишь одну сторону ситуации.. любопытно было бы и вторую сторону выслушать», «Не понимаю, почему сзади идущий автомобиль не сигналит и не включает дальний», «Ути пути мальчика обидели», «Герой Владивостока! Красавчик. Отличился. Держись чувак на фите. Меняй номера!», «Обиженный, за то популярный! Девчонка комментатор молодец», «Походу обиженный по жизни!», отметили в комментариях.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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Комментарии: 1

  1. семен. от 18.10.2020 11:13
    Вот обидели. Всех петрушили а го не видели. Надо было тормознуть да прорубить обиженного.

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