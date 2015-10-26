«Я не понимаю, здесь откуда пробка?»: жители столкнулись с непонятной ситуацией на дороге

Пробка в Уссурийске вызвала недоумение у местных жителей, сообщают «Вести:Приморье».

Так один из жителей Уссурийска, двигаясь в ночи по одной из дорог города, столкнулся с ситуацией, объяснение которой не может найти. Пробка образовалась там, где ее никогда никто не видел.

«Я не понимаю, в город москвич какой-то переехал, привез с собой пробки. Раньше вообще таких пробок не было», задается вопросом автор видео.

Пользователи паблика отметили, ситуация удивляет. Каждый пытается найти этому объяснение.

«Город растёт, а инфраструктура не развивается, вот и все. Домов настроили, а последняя построенная школа - 25, двадцать лет назад. Ни школ, ни садов, ни дорог не строят», «Это точно. Тоже не понимаю, что случилось. Огроменные пробки, особенно в сторону Новоникольска», «Всё верно говорит. Даже, по сравнению с прошлым годом, и не будем брать пять или десять лет назад - таких пробок не было. А сейчас кошмар», «Это потому что кризис в стране и у всех машины есть, а то и по две», «Так они ещё и светофоры навтыкали там где не надо было.. и по полчаса таймер блин красный».

видео @mark2_che

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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