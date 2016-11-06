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Только в одну сторону: пробка остановила движение на трассе

Только в одну сторону: пробка остановила движение на трассе

Источник фото: скрин видео @dpskontrol125rus

В Приморье в районе до Штыково автомобили встали в пробку, сообщают «Вести:Приморье».

Автор видео, которому повезло двигаться в обратную от пробки строну, пояснил, машины собрались из-за проведения дорожных работ. На одном из участков рабочие устанавливают леера.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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