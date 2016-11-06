Только в одну сторону: пробка остановила движение на трассе

В Приморье в районе до Штыково автомобили встали в пробку, сообщают «Вести:Приморье».

Автор видео, которому повезло двигаться в обратную от пробки строну, пояснил, машины собрались из-за проведения дорожных работ. На одном из участков рабочие устанавливают леера.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru