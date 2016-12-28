Очередной «мастер парковки» взбесил владельцев многобоксового гаража

Жители Владивостока прислали на номер whatsapp «Вести:Приморье» сообщение, в котором рассказали об очередном «мастер парковки». Так, водитель Infiniti А650МВ заблокировал выезд из многобоксового гаража на улице Авроровской, 24.

Водители пытались «достучаться» до хозяина автомобиля. Но все попытки оказались тщетны.

«Сигналка не срабатывает, телефонного номера для «обратной связи» под стеклом нет. Ну что за гадство то! Люди, почему только о себе думаете! На машину накопил, жить в обществе не научился», отметил автор сообщения.

В комментариях предложили много разных способов привлечь внимание хозяина водителя к ситуации.

«Эвакуатор и полицию», «Да спустить все колеса», «Заказываешь эвакуатор, отвозишь машину в лес, пишешь свой телефон на асфальте и объясняешь ему, что скажешь, где тачка, когда оплатит эвакуатор», «Почему нельзя завести бумажку под стеклом? Ну загорится рядом мусорка, упадет дерево - люди добрые тебе позвонят».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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