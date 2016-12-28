Новости Общество Происшествия
Сегодня, 18:12

Очередной «мастер парковки» взбесил владельцев многобоксового гаража

Очередной «мастер парковки» взбесил владельцев многобоксового гаража

Жители Владивостока прислали на номер whatsapp «Вести:Приморье» сообщение, в котором рассказали об очередном «мастер парковки». Так, водитель Infiniti А650МВ заблокировал выезд из многобоксового гаража на улице Авроровской, 24.

Водители пытались «достучаться» до хозяина автомобиля. Но все попытки оказались тщетны.

«Сигналка не срабатывает, телефонного номера для «обратной связи» под стеклом нет. Ну что за гадство то! Люди, почему только о себе думаете! На машину накопил, жить в обществе не научился», отметил автор сообщения.

В комментариях предложили много разных способов привлечь внимание хозяина водителя к ситуации.

«Эвакуатор и полицию», «Да спустить все колеса», «Заказываешь эвакуатор, отвозишь машину в лес, пишешь свой телефон на асфальте и объясняешь ему, что скажешь, где тачка, когда оплатит эвакуатор», «Почему нельзя завести бумажку под стеклом? Ну загорится рядом мусорка, упадет дерево - люди добрые тебе позвонят».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме