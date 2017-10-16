Как идет подключение жилых домов к теплу в Приморье

По состоянию на утро понедельника, 19 октября, в Приморском крае подано тепло в 6763 из 11879 жилых домов почти во всех муниципалитетах региона. Отопительный сезон во Владивостоке стартует на этой неделе, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Как сообщили в краевом министерстве ЖКХ, к работе приступили 687 из 836 котельных по всему Приморью.

Как сообщили в пресс-службе "Примтеплоэнерго", теплоснабжение запущено в Арсеньевском, Артемовском, Большекаменском, Дальнегорском, Лесозаводском, Дальнереченском, Находкинском, Партизанском и Спасском городских округах, Анучинском, Яковлевском, Надеждинском, Шкотовском, Кавалеровском, Ольгинском, Чугуевском, Пожарском Кировском, Дальнереченском, Красноармейском, Михайловском, Октябрьском, Хорольском, Ханкайском, Лазовском, Спасском, Черниговском муниципальном районах, а также в Пограничном муниципальном образовании.

Завтра, 20 октября, к отоплению будут подключены абоненты Владивостокского городского округа и Приморского городского поселения Хасанского муниципального района, 23 октября – жители Посьетского, Хасанского, Краскинского городских поселений.

Напомним, что отопительный сезон в муниципальных образованиях края начинается после издания соответствующих распоряжений глав муниципальных образований. Условия, позволяющие начать подачу отопления – установившаяся в течение пяти дней среднесуточная температура наружного воздуха ниже +8 градусов.

Специалисты подчеркивают, что запуск тепла – не одномоментный процесс, в некоторых случаях требуется регулировка внутридомовых систем, устранение завоздушивания.

«Нередко бывает ситуация, когда тепла нет только по одному стояку в доме, одна из причин – завоздушивание. Для ее устранения нужно подняться в квартиру на последнем этаже и спустить воздух в батареях», – посоветовали в министерстве.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]