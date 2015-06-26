Набсовет ВМТП "не заметил" неправильную дату в форме бюллетеня голосования акционеров

По сообщениям KONKURENT.ru и согласно выписки из протокола заседания наблюдательного совета ПАО "ВТМП" от 6 октября 2020 г., набсовет провел заседание по вопросам подготовки и проведения годового общего собрания акционеров ПАО "ВМТП" в форме заочного голосования. На заседании же была утверждена форма бюллетеня голосования с датой годового собрания акционеров ВМТП 30 сентября 2020 года, т.е. в бюллетене фигурировала уже прошедшая дата, - сообщает primamedia.ru.

Утвержденные документы были официально опубликованы на портале раскрытия корпоративной информации "СПАРК Интерфакс".

По каким-то невероятным обстоятельствам в протоколе нет информации о каких-либо возражениях ни одного из пяти голосовавших членов набсовета в отношении содержащейся в бюллетене уже прошедшей даты. И возникают вопросы, почему же члены набсовета не заметили эту ошибку, и видели ли они форму этого бюллетеня? Были ли какие-то намерения в действиях транспортной группы, сейчас сказать сложно.

Но факт есть факт — голосование состоялось и протокол от 6 октября с формой бюллетеня, где датой собрания указано 30 сентября 2020 г., был опубликован. Далее на сайте FESCO, во вновь созданном разделе "акционерам ВМТП", появляется бюллетень для голосования с датой 30 октября 2020 года.

Дата уже исправлена. Хотя информации о новых проведенных в октябре собраниях на сайте Интерфакса не содержится, следовательно, возникает вопрос, на основании какого документа была исправлена дата в форме выложенного бюллетеня. В данный момент сложилась ситуация, в которой оба варианта одного документа доступны для изучения, что очень сложно вписать в правовое поле.

Особенно интересно история с утверждением бюллетеня выглядит на фоне акционерного конфликта, который происходит в группе прямо сейчас. Вместе с этим остается открытым вопрос, какие обстоятельства удерживают FESCO от демонстрации в ВМТП оригинальных документов, по которым Заирбек Юсупов больше не является генеральным директором. В протоколе заседания должны стоять подписи членов Набсовета, которые проголосовали за Кухарука и против Юсупова.

"И.о. генерального директора ВМТП Омаров обращался с требованием о предоставлении протокола от 30 сентября 2020 г. к председателю Наблюдательного совета ВМТП М. Сахарову, однако документ так и не был представлен в ВМТП. Никакой ответной реакции или объяснения причин на официальное требование руководства ВМТП не поступило", — прокомментировали ранее в пресс-службе ВМТП.

В соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ хранение документов, предусмотренных законом, должно осуществляться по месту нахождения исполнительного органа, то есть в ПАО ВМТП. По мнению трудового коллектива ВМТП, процедура снятия генерального директора весьма сомнительна, в связи с этим на протяжении более двух недель проводятся собрания в поддержку Юсупова.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]