Члены садоводческих товариществ смогут проводить собрания заочно
Соответствующий законопроект внесли в Государственную Думу члены Совета Федерации. Документ размещен в Системе обеспечения законодательной деятельности, сообщают «Вести:Приморье».
«В ситуации с мероприятиями по обеспечению самоизоляции в условиях распространяющейся инфекции коронавируса целесообразно допустить проведение общих собраний членов садоводческих товариществ в форме заочного голосования по ряду вопросов в период с 1 мая по 31 декабря 2020 года», — сказано в пояснительной записке.
Авторы инициативы напоминают, что сейчас заочная форма проведения голосования не допускается. При этом законом разрешена очно-заочная форма, однако применять ее можно только в случае несостоявшегося собрания, на которое определенное число садоводов все же придет. Собрания необходимы для избрания членов правления, утверждений сметы, размера и порядка уплаты взносов.
В законопроекте также подчеркивается, что «средний возраст членов товариществ относится к группе повышенного риска, в связи с чем даже в случае прохождения пика распространения коронавирусной инфекции, но при отсутствии клинически подтвержденных протоколов лечения сохраняется опасность заражения и распространения заболевания».
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