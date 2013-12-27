Освободят от «обязаловки»: для садовых товариществ готовят законопроект

Освободить товарищества садоводов и огородников от расходов на рассылку почтовых уведомлений о проведении ежегодных собраний, если их дата заранее определена в уставе организации, предлагает группа парламентариев во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой. Такой законопроект палата собирается рассмотреть на одном из пленарных заседаний в июле, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на «Парламентскую газету».

Сегодня собрание членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества собирается не реже одного раз в год. Среди 23 вопросов, относящихся к исключительной компетенции общего собрания, лишь два — утверждение докладов ревизионной комиссии и отчетов правления и председателя — рассматриваются ежегодно. Оставшиеся обсуждаются по мере необходимости.

При этом каждое проведение очередного или внеочередного общего собрания, по закону, сопровождается обязательным уведомлением членов СНТ. Не у всех из них есть электронные адреса, и часто извещения отправляются обычной почтой с уведомлением. Стоимость такой услуги — более 80 рублей, и в крупных товариществах траты на корреспонденцию достигают более ста тысяч рублей, на что расходуются членские взносы.

Кроме того, даже заблаговременная рассылка уведомлений не гарантирует, что все успеют получить их в срок, а на общем собрании будет кворум. Нередко по этой причине заседание признается не состоявшимся, а СНТ вынуждено повторно тратиться на созыв нового.

Законопроектом предлагается предоставить членам товарищества право определить в уставе организации дату, время, место проведения, повестку ежегодного очередного общего собрания, а также порядок ознакомления с проектами документов и иными материалами, планируемыми к рассмотрению. Если собрание будет проводиться в заранее установленный срок, дополнительно и официально уведомлять граждан о его дате не потребуется.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]