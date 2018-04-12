Глава Минприроды рассказал об оплате за вывоз мусора

Сколько россияне будут платить за вывоз мусора, когда в российских городах появятся контейнеры для раздельного сбора отходов, как идёт процесс ликвидации свалок. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин ответил на вопросы депутатов, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на «Парламентскую газету».

Сейчас в России работают 178 операторов по вывозу мусора, которые в 2019 году перечислили в бюджет более 12,4 миллиарда рублей в виде различных налогов и сборов. В 2020 году ожидается поступление 34 миллиардов. Эти деньги вместе со средствами инвесторов идут в том числе на строительство мусороперерабатывающих предприятий. В 2019 году в 33 регионах начали работу 55 заводов по обработке и утилизации отходов мощностью 6,4 миллиона тонн. В этом году построят ещё 52. Также в рамках реформы идёт ликвидация свалок.

«До 2030 года перед отраслью стоят новые цели, определённые указом президента, — обеспечить стопроцентную обработку отходов и снизить их захоронение в два раза», — сообщил парламентариям Дмитрий Кобылкин.

В этом году Правительство должно утвердить федеральную схему обращения с мусором, которая позволит существенно удешевить реформу за счёт укрупнения пунктов переработки, их правильного размещения и контроля за их деятельностью. Благодаря федеральной схеме уже удалось сэкономить около 100 миллиардов рублей.

В Минприроды также разработали законодательные инициативы, направленные на поддержку операторов по обращению с ТКО. Они касаются использования вторичных ресурсов при раздельном сборе мусора, обеспечения доступа региональных операторов к персональным данным абонентов, введения нулевого НДС на услуги операторов, отмены НДФЛ при обращении вторичных ресурсов, а также снижения налога на прибыль для организаций, производящих товары из вторсырья.

В марте разработали проект постановления Правительства на эту тему. И вообще большинство регионов поддерживает систему оплаты по фактическому объёму вывозимого мусора. Сейчас Минприроды определяет, будет ли это зафиксировано поправками в законы или будет достаточно изменений в правительственных актах. Эта работа в ближайшее время будет закончена.

Ещё одна проблема — раздельный сбор мусора. Специальных контейнеров не хватает даже в крупных городах. А на селе часто нет даже обычных и мусор сваливают в кучу. Глава Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сказал, что комитет предлагал направить федеральные средства на закупку контейнеров. На это потребуется от 10 до 16 миллиардов рублей. Но пока на эти цели из бюджета потратили только миллиард. Дмитрий Кобылкин пояснил, что дальнейший план действий зависит от того, насколько эффективно израсходуют в регионах первый миллиард.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]