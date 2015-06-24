«Сам нарвался»: житель Артема не думал, чем обернется его поступок
Житель Артема, оскорблявший сотрудника полиции, ответит в соответствии с законодательством Российской Федерации, сообщают «Вести:Приморье».
К сотрудникам дорожно-патрульной службы ОГИБДД отдела МВД России по городу Артему, патрулировавшим в районе улицы Кирова, за помощью обратился мужчина. Житель Артема рассказал, что в ходе ссоры с неизвестным, последний, ударив бутылкой по голове, причинил ему телесные повреждения.
Мужчина описал приметы своего обидчика.
Оказав потерпевшему первую медицинскую помощь, сотрудники Госавтоинспекции передали его в руки медицинских работников.
Полицейские установили личность подозреваемого. 30-летний житель Артема был задержан по «горячим следам» и доставлен в отдел полиции для разбирательства, отметили в пресс-службе ОМВД России по городу Артему.
Ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за преступления имущественного характера.
Находясь в помещении отдела полиции, мужчина стал вести себя агрессивно, провоцируя конфликт, выражался в адрес полицейских грубой нецензурной бранью.
На неоднократные требования прекратить противоправные действия злостный правонарушитель не реагировал.
Согласно статье 21 Закона «О полиции», в отношении правонарушителя были применены спецсредства (наручники).
Сейчас по заявлению жителя Артема о причинении ему телесных повреждений участковые уполномоченные полиции проводят доследственную проверку. По её результатам будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Материал об оскорблении сотрудника полиции при исполнении должностных обязанностей направлен в следственный отдел по городу Артему СУ СК РФ по Приморскому краю для принятия процессуального решения.
Полиция напоминает: публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.
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