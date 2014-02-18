Наказали «реально»: житель Артема поплатился за нападение на полицейского

Житель Приморья приговорен к реальному лишению свободы за нападение на сотрудника полиции, сообщают «Вести:Приморье».

За нападение на сотрудника полиции житель Приморья приговорен к реальному лишению свободы.

В сентябре прошлого года в дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина похитил огнетушитель и распылил его около магазина на улице Кирова.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Информация подтвердилась.

Гражданин находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. На требование полицейского пройти в служебный автомобиль ответил отказом и попытался скрыться с места происшествия.

Было принято решение о задержании, в ходе которого мужчина оказал сопротивление, причинив телесные повреждения участковому уполномоченному полиции, отметили в пресс-службе ОМВД России по городу Артему.

Согласно закону «О полиции», в отношении дебошира были применены спецсредства (наручники).

25-летнего жителя Артема доставили в отдел полиции.

Ранее задержанного неоднократно привлекали к уголовной ответственности за имущественные преступления, применение насилия и оскорбление представителей власти. Установлено также, что преступление злостный правонарушитель совершил, находясь на условной мере наказания за кражу.

Артемовский городской суд Приморского края признал подсудимого виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Ему назначено наказание виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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