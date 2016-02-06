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Дама на УАЗике влетела в здание школы

Дама на УАЗике влетела в здание школы

Источник фото: @dps_vl

Во Владивостоке произошла авария, которую спровоцировала женщина, сидя за рулем УАЗа, сообщают «Вести:Приморье».

ЧП случилось на улице Анны Щетининой, 34.  Очевидцы увидели, как машина снесла забор и въехала в здание школы. Вероятнее всего, она перепутала педали.

Отмечается, что пострадавших нет. Но стоит отметить, последствия такого вождения могли быть куда более тяжкими, окажись на пути машины школьники.

«Российский автопром, а вот за детей страшно, судя по разрушениям от Автомобиля, страшно подумать, что могло бы быть со зданием от толчка посильнее, а там дети. Вот оно, качество российских построек.», «А зачем вообще ездить по территории школ», «Лишить прав без срочно!».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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