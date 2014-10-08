Стало известно о «сюрпризах» при переходе на четырехдневную рабочую неделю

Переход на четырехдневную рабочую неделю грозит россиянам рядом проблем, заявил заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат Госдумы Михаил Терентьев, сообщают «Вести:Приморье». Об этом уточняет РИА Новости.

По его мнению, инициатива может перессорить россиян, так как возникнут сложности в вопросе оплаты труда.

"Повысятся ли интенсивность и производительность труда в оставшиеся дни? Каким образом? Какими будут заработки при новых условиях? Устроят ли они людей?" — спросил он.

Парламентария поддержал кандидат экономических наук, глава Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич. По его мнению, изменение графика может негативно сказаться как на работниках, так и на работодателях, так как уменьшатся либо зарплаты, либо производительность труда.

"Я считаю, что новации с переходом на четыре рабочих дня не являются выигрышными. Никто толком не понимает, для чего такие сложности. Политического смысла не видно, экономического — тем более", — заключил эксперт.

Также Бунич считает, что вопрос о введении четырехдневной рабочей недели является несвоевременным, так как вызовет путаницу. По его словам, сейчас многие россияне перешли на удаленную работу и гибкий график, и дополнительные нововведения для них неактуальны.

Вернуться к вопросу о переходе на "четырехдневку" накануне призвал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, вопросы изменения трудового законодательства следует оставлять в повестке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]