Отказаться от компьютерной томографии призывает специалист

Компьютерная томография не поможет россиянам выявить коронавирус. Такое исследование лишь показывает, поражены ли легкие, предупредил главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава России Игорь Тюрин, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на ura.ru.

«Если у конкретного пациента с конкретными респираторными жалобами нет изменений при КТ, это совершенно не означает, что он не болеет коронавирусной инфекцией», — приводит слова Тюрина РИА «Новости». Более того, ажиотаж и лишние обследования только мешают врачам работать.

КТ нужно делать только после 4-6 дней болезни тем, у кого есть подозрение на ковид или респираторную инфекцию. Эксперт напомнил, что единственным верным методом выявить коронавирус является ПЦР-реакция. Она берется из горла или зева пациента и коронавирус диагностируется лабораторно.

Кроме того, компьютерная томография связана с высокой лучевой нагрузкой на пациентов. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал поостеречься от КТ без назначения врача, пишет агентство Nation news.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]