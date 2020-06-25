Глава Минздрава рассказал, когда не стоит сделать компьютерную томографию

В первые сутки подъема температуры процедура компьютерной томографии легких необязательна, сообщают «Вести:Приморье». Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«В первые сутки подъема температуры КТ чаще всего будет просто неинформативна, и не нужно ее проводить», — рассказал Мурашко в эфире телеканала «Россия 1». Он объяснил, что компьютерная томография является методом исследования, который использует рентгеновские лучи. Поэтому назначать КТ должен только специалист.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]