Экологическая катастрофа: Крупный разлив нефти зафиксирован в акватории Находки

Разлив нефтепродуктов произошел в акватории Находки, сообщают «Вести:Приморье».Специалисты Росприроднадзора взяли пробы воды, уточнил РИА Новости представитель правительства Приморского края.

В Telegram-канале "Находкинский портовой" опубликованы снимки с воздуха, на которых видно, что акватория у порта и судоремонтного завода покрыта нефтяными разводами. Отмечается, что нефтяное пятно распространяется у Приморского судоремонтного завода.

"Факт разлива, предположительно, нефтепродуктов зафиксирован. Росприроднадзор взял пробы воды. Источник загрязнения устанавливается. Администрация Находки решает вопрос о локализации загрязнения, в том числе, установки боновых заграждений. Планируется подключать спасателей", - сказал собеседник.

В ООО "Судоремонтный комплекс Приморский завод" не стали комментировать ситуацию.

Природоохранная прокуратура начала проверку по факту разлива нефтепродуктов в акватории Находки Приморского края, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора по правовому обеспечению, взаимодействию со СМИ Вера Гринченко.

Специалисты приступили к ликвидации разлива нефтепродуктов в акватории Находки, утечек топлива пока не обнаружено, сообщает администрация городского округа.

"Как сообщило руководство АО "Порт Восточные ворота-Приморский завод", разлив вещества неизвестного происхождения был обнаружен в акватории, прилегающей к территории предприятия, днём 21 октября. Специалисты приняли все необходимые меры по устранению предполагаемой аварии: на место был вызван нефтемусоросборщик, который приступил к уборке водной поверхности", - говорится в сообщении.

По данным мэрии, также было подготовлено обращение в региональное управление Росприроднадзора.

"После поступления информации на место оперативно выехали специалисты администрации для обследования акватории. Также были обследованы все близлежащие муниципальные котельные, утечек топлива не обнаружено. В настоящее время Дальневосточным межрегиональным управлением Росприроднадзора проводятся необходимые мероприятия, направленные на выявление источника и обстоятельств загрязнения акватории", - сообщает администрация.

Специалисты отбирают пробы воды из акватории и канализационных стоков, обследуется территория близлежащих организаций.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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