Грузовик переехал женщину в Приморье

Госавтоинспекция Артема проводит проверку по факту ДТП, в результате которого погибла пожилая женщина.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на artem.news.plus, предварительно установлено, что водитель автомашины Toyota Dyna, сдавая задним ходом, совершил наезд на 75-летнюю женщину в районе улицы Панфилова, 11. От полученных травм пенсионерка скончалась до приезда скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба ОМВД России по городу Артему.

Установлено, что 30-летний водитель автомашины Toyota Dyna, выезжая с придомовой территории задним ходом, совершил наезд на женщину, которая стояла позади транспортного средства. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

Стаж вождения водителя автомашины Toyota Dyna составляет 12 лет. В текущем году мужчина привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ (Управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств).

Водитель большегруза прошел медицинское освидетельствование. Наличие алкоголя в крови не обнаружено.

Сотрудники Госавтоинспекции в отношении 30-летнего жителя Артема составили административный протокол по части 2 статьи 12.37 КоАП (Неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности).

Автомашина поставлена на стоянку временного задержания.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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