Кто виноват в том, что жители многоэтажки во Владивостоке живут в постоянном страхе

Управляющей компании "Адмирал" не дают проводить ремонтные работы на многоэтажке по улицей Сабанеева, 14в. Об этом сообщило руководство компании.

Ранее "Вести: Приморье" сообщали о том, что фасад многоэтажного жилого дома по улице Сабанеева, 14-в разваливается. По словам местных жителей, они живут в постоянном страхе, а управляющая компания "Адмирал" не принимает никаких мер по восстановлению фасада здания.

Как сообщил директор УК "Адмирал" Сергей Олейников, этот дом совсем недавно введён в эксплуатацию и находится на гарантии у застройщика "ВладСтройЗаказчик". Поэтому любое вмешательство УК приводит к тому, что застройщиком сразу же трактуется как незаконные действия и потеря гарантии.

Управляющая компания неоднократно обращалась к застройщику с требованиями по устранению повреждений фасада, но полученные ответы изумляют, - отмечает Олейников. По мнению "ВладСтройЗаказчика", виноваты сами жители, потому что сами вмешались в конструкцию фасада и тем самым разрушили его.

"Мы обращались с данной проблемой в прокуратуру, жилинспекцию и в управление по содержанию жилого фонда, но полученные ответы ничем нам не помогли. Сами мы не можем подать в суд на застройщика, т.к. у нас с ним нет никаких юридических отношений. Мы управляем домом по договору с жителями", - сообщил Сергей Олейников

При этом он утверждает, что неоднократные обращения к жителям с просьбой дать доверенность на юриста управляющей компании на представление их (жителей) в суде жителями не поддерживаются.

По словам директора УК "Адмирал", всё сказанное он может подкрепить письмами, обращениями в различные инстанции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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