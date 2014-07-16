Жильцы разорвали договор с управляющей компанией и создали Товарищество Собственников. Однако, в этом месяце им по-прежнему пришли квитанции от управляющей компании. Более того, по мнению собственников, прежний управляющий домом не торопится передавать многомиллионные остатки на счету.

Татьяна Паустьян, председатель правления ТСН (Жилья) по ул. Адмирала Горшкова, 2: - "Они нам на это ссылаются — управляющая компания — мы не исключили дом, поэтому мы управляем. Этого не может быть, потому что есть закон, которому они должны следовать."

А закон гласит: «Многоквартирный дом управляться может только одной организацией». Потому, в день регистрации Товарищества собственников, договор с управляющей компанией автоматически аннулируется. Так и должно было быть на Адмирала Горшкова, 2. Еще в начале сентября.

Иван Мартынов — член правления ТСН (Жилья) по ул. Адмирала Горшкова, 2: - "Дом должен был быть исключён из реестра лицензии. Управляющая компания до сих пор этого не сделала, всячески сопротивляется."

Почти месяц ТСН не может получить от управляющей компании ни техническую документацию, ни оставшиеся на счете 3 миллиона. А вот квитанции в почтовых ящиках, жильцы дома обнаружили раньше обычного.

Ольга Авдеева — житель дома по ул. Адмирала Горшкова, 2: - "Платёжки должны предоставляться по факту оказания услуг, т. е. Мы их должны были получить в октябре. Так они ещё и приложили письмо, призывающее не платить товариществу собственников, а оплачивать эти квитанции управляющей компании."

Не пускать «Дальневосточный регион» в подъезды решили после так называемого ремонта. Он начался в декабре и до сих пор не закончился. Принимать такие работы отказались 2/3 от 190 квартир. Потому и выбрали новую форму управления. Оригиналы подписей передали в гос инспекцию, а управляющей компании отправили протокол.

Михаил Кашин — директор управляющей компании «Дальневосточный регион»: - "Для того, чтобы написать заявление об исключении из лицензии, нам нужен пакет документов, который нам не предоставили. Когда мы видим 1 протокол, который подписали 4 человека, то это не совсем логичным из лицензии на основании этого, потому что неизвестно, как произошло это собрание, был ли кворум."

Такова позиция управляющей компании. Поскольку дом всё ещё не снят с реестра, платёжный документ сохраняет юридическую силу.

Михаил Кашин — директор управляющей компании «Дальневосточный регион»: - "Мы продолжаем обслуживать. Вопрос только в том, что идёт всяческое препятствие этому. Например, самовольно инициативная группа срезала все замки."

Вердикт вынесет Государственная жилищная инспекции. Именно она должна принять решение о передачи дома на обслуживание добровольному объединению. Однако, если ГЖИ не примет решение до 1-го октября, эта история может продлится ещё, как минимум на месяц.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]