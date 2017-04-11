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"Жутко ехать, вся дорога в дыму": горит лес в Приморье

"Жутко ехать, вся дорога в дыму": горит лес в Приморье

Источник фото: severpost.ru

В Надеждинском районе Приморья, не доезжая до поворота на Тавричанку, горит лес, - сообщает "Вести: Приморье".

"Вся дорога, если ехать со стороны Уссурийска, в дыму. Жутко ехать", - рассказывает наш корреспондент Виктория Шандыбина,  которая и прислала видео в редакцию "Вести: Приморье". Правда, по ее словам, основую картинку она не успела заснять. Там все страшнее.

По данным Примгидромета, в Приморском крае в период 24-26 октября местами в западных районах (Хорольский, Уссурийский) сохранится 4 (высокий) класс пожарной опасности в лесах по метеоусловиям.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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