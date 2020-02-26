В банде были малолетки: житель Спасска Дальнего испытал ужасы насилия

Следственным отделом по г. Спасск Дальний следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю расследуется уголовное дело в отношении 4 жителей Спасского района: двух мужчин в возрасте 24 и 34 лет и двух несовершеннолетних девушек возрастом 16 и 17 лет, сообщают «Вести:Приморье».

Все они обвиняются в совершении тяжкого преступления, предусмотренного п.п. «а, в» ч. 2 ст. 163 УК РФ, по факту вымогательства денежных средств у 21-летнего местного жителя, совершенного группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия. Кроме того, в отношении 24-летнего ранее судимого обвиняемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 150 УК РФ, по факту вовлечения несовершеннолетней в совершение тяжкого преступления, отметили в пресс-службе ведомства.

Следствием установлено, что в мае 2020 года обвиняемые, находясь в квартире одного из домов в г. Спасске Дальнем, решили обманом получить денежные средства от 21-летнего местного жителя, с которым одна из несовершеннолетних обвиняемых переписывалась в социальных сетях и просила его перевести деньги на различные нужды. Пригласив мужчину в гости, обвиняемые, применяя насилие, потребовали от него 5000 рублей. Чтобы достать денег потерпевший позвонил отцу, который, заподозрив неладное, обратился в полицию. Злоумышленники были вынуждены отпустить потерпевшего.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru