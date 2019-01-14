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Три «охранника» пытались показать свои «навыки» прохожему (видео)

Три «охранника» пытались показать свои «навыки» прохожему (видео)

Источник фото: скрин видео @dpscontrol

В Большом Камне жители многоэтажки пытаются найти дом трем щенкам, сообщают «Вести:Приморье».

Разместив объявление в одном из приморских пабликов, автор указал, щенки  бесстрашные, уже знают, как охранять территорию. На видео видно, с каким усердием они защищаются, виляя при этом хвостиками.

В комментариях отметили, что очень прикольным щенкам нужен дом с хозяином, которому они будут служить верой и правдой.

  
 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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