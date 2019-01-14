Сегодня, 11:37
Три «охранника» пытались показать свои «навыки» прохожему (видео)
В Большом Камне жители многоэтажки пытаются найти дом трем щенкам, сообщают «Вести:Приморье».
Разместив объявление в одном из приморских пабликов, автор указал, щенки бесстрашные, уже знают, как охранять территорию. На видео видно, с каким усердием они защищаются, виляя при этом хвостиками.
В комментариях отметили, что очень прикольным щенкам нужен дом с хозяином, которому они будут служить верой и правдой.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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