Три «охранника» пытались показать свои «навыки» прохожему (видео)

В Большом Камне жители многоэтажки пытаются найти дом трем щенкам, сообщают «Вести:Приморье».

Разместив объявление в одном из приморских пабликов, автор указал, щенки бесстрашные, уже знают, как охранять территорию. На видео видно, с каким усердием они защищаются, виляя при этом хвостиками.

В комментариях отметили, что очень прикольным щенкам нужен дом с хозяином, которому они будут служить верой и правдой.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]