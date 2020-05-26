Обстановка напряженная: в Приморье ведут жестокую борьбу с COVID

Ответственное отношение к своему здоровью и самочувствию окружающих – залог победы над коронавирусной инфекцией. Как в Приморье борются с опасной болезнью, обсудили на заседании регионального оперштаба, которое во вторник, 27 октября, провел губернатор региона Олег Кожемяко, пояснили в пресс-службе сообщают «Вести:Приморье» правительства Приморского края.

В минздраве Приморского края отмечают, что эпидемиологическая обстановка в регионе остается напряженной – врачи работают с чрезвычайной нагрузкой.

«В течение прошлой недели и начале этой недели мы видим увеличение количества заболевших и обратившихся в медицинские организации Приморского края. Для пациентов с коронавирусом у нас перепрофилировано более 1800 коек, хотя изначально по нормативам рекомендовали 948. Эти места обеспечены подводом кислорода, в достаточном количестве имеются реанимационные койки. Тем не менее, в настоящее время коечный фонд занят на 90%, в некоторых учреждениях загрузка коек полная», – обозначила заместитель председателя Правительства – министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

По словам руководителя ведомства, грамотная реакция граждан на первые признаки болезни поможет стабилизировать обстановку.

«Любая респираторная симптоматика – это повод оставаться дома, не ходить в коллектив. Несмотря на загруженность линии, обязательно нужно дозвониться в поликлинику. Врачи обращают внимание на то, что пиковая нагрузка – с 8.00 до 12.00, а с 18.00 до 20.00 дозвониться гораздо легче, можно вызвать врача на следующий день. Кроме того, в дистанционном режиме можно получить консультацию, что делать, если анализ оказался положительным, что делать, если нет никаких симптомов или пропало обоняние. Важно помнить, что листок временной нетрудоспособности выдают даже без посещения поликлиники – идти в медучреждение только за больничным нет никакой необходимости», – сказала министр.

Отдельный вопрос – компьютерная томография. Все центры во Владивостоке уже переведены в круглосуточный режим работы, но нагрузка очень большая.

«Томографию назначает врач по определенным показаниям. Нельзя ее использовать для того, чтобы просто исключить COVID, не нужно ее делать, если инфекция подтвердилась, но нет симптоматики. Это метод исследования ренгенологический, он применяется для того, чтобы определить тактику ведения. Назначаем его в основном пациентам, которые больше 3-5 дней лихорадят с температурой выше 38,5 градусов», – отметила Анастасия Худченко.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко подчеркнул, что сейчас необходимо не допустить распространения инфекции за пределы уже сформированных очагов.

«Главная задача – локализовывать болезнь там, где она зарождается. Если будем следить за соблюдением масочного режима в общественных местах и транспорте, если руководители будут проводить разъяснительную работу со своими сотрудниками, не будут допускать людей с признаками ОРВИ на рабочие места, тогда ситуация будет управляемой. Это непреложные правила, которые помогут ограничить распространение инфекции. Каждый человек должен понимать, что от него зависит не только его жизнь и здоровье, но и самочувствие близких, коллег и других людей, с которыми он может столкнуться», – подчеркнул глава региона.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru