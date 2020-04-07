Министр здравоохранения Приморья рассказала, как будут обслуживать «тяжелых» COVID-пациентов

В территориальном управлении Роспотребнадзора уточнили, эпидемиологическая обстановка в Приморском крае остается сложной, сообщают «Вести:Приморье».

Надзорные органы продолжают следить за соблюдением санитарных требований, в том числе масочного режима и социальной дистанции, отметили в пресс-службе правительства ПК.

«Инфекционные центры уже открываются во Владивостоке, а в течение следующей недели они появятся в Артеме, Уссурийске и Находке. Учреждения будут работать в круглосуточном режиме», – уточнила зампредседателя Правительства – министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

Пациентов с тяжелыми синдромами продолжат обслуживать на дому, остальным заболевшим с подозрением на коронавирус предложат приехать в инфекционный центр, пройти диагностику и получить лечение. Чтобы не возникало угрозы распространения болезни, до больницы людям помогут добраться волонтеры, которые уже переболели коронавирусом и сдали подтвержденный тест на наличие антител.

Кроме того, сейчас решается вопрос заключения контракта с транспортной компанией, которая будет оказывать те же услуги на постоянной основе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]