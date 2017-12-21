Жителям Владивостока спишут долги по имущественным налогам

Администрация Владивостока разработала и направила в Думу города проект муниципального правового акта, по которому гражданам спишут задолженности по пеням и штрафам по местным налогам (земельному налогу и налогу на имущество физических лиц). Но для такой меры есть условие – отсутствие недоимки по налогу на 1 декабря 2020 года.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прес-сслужбу мэрии, проект МПА подготовлен с целью оказания поддержки налогоплательщиков - физических лиц в условиях ухудшения экономической ситуации, связанного с распространением коронавирусной инфекции.

Как уточнили в управлении финансов, такая акция не только снизит размер налоговых обязательств для граждан на сумму пени и штрафов, но и одновременно станет стимулом к уплате самого налога, что положительно повлияет на поступление местных налогов в бюджет города в 2020 году.

По предварительным прогнозам может быть списано пени и штрафов на сумму порядка 10 млн. рублей. При этом специалисты напоминают – необходимо поспешить и уплатить все имущественные налоги в срок до 1 декабря 2020 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]