Новый генплан Владивостока проходит процедуру публичных слушаний

Новый генеральный план Владивостока проходит процедуру публичных слушаний. Власти вместе с жителями выбирают места для новых общественных пространств, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Предыдущему плану уже два года, он устарел. Исходя из лучших практик регионов страны, генеральный план нужно корректировать раз в год. Об этом заявил в интервью заместитель министра строительства Приморского края, главный архитектор региона Александр Котляров.

"Мы корректируем все зоны, которые подлежат изменению в связи с развитием инфраструктуры. Внося корректировки, анализируем баланс территорий между транспортными, жилыми, общественными зонами, баланс социальной инфраструктуры. Это большая работа. Над всеми расчетами работает один из лидирующих институтов территориального планирования страны – омская компания «Град»", - сообщил Котляров.

По его словам, новые трамвайные пути проектом генплана не предусмотрены. Вопрос монорельсовой дороги, которая соединит Морской вокзал и набережную Цесаревича, пока в перспективе.

Фонтан – элемент благоустройства, он не отражается в генплане. Но это развитие комфортной городской среды. Администрация Владивостока вместе с горожанами выбирает место его расположения – на Спортивной набережной на месте существующего фонтана или на центральной площади Владивостока.

Горожане беспокоятся, что общественные пространства будут застроены многоэтажками, снесены исторические здания, например, Приморский краевой театр кукол.

Главный архитектор региона Александр Котляров отметил, что о сносе здания Приморского краевого театра кукол не может быть и речи. Когда-то были планы строительства нового здания театра с последующим переездом и сохранением старого здания, но о его сносе никогда не говорили. Тем более что это здание является ценнейшим памятником культурного наследия - это первое на Дальнем Востоке здание в стиле «модерн» и первое построенное из монолитного железобетона.

Общественные обсуждения проепкта генаплана дальневосточной столицы проводятся в онлайн-формате с 14 по 30 октября. Отправить свое предложение или замечание может любой горожанин с пропиской на территории Владивостока любым удобным способом:

– через интернет-приемную на сайте администрации города;

– на электронную почту главному архитектору Приморья: kotlyarov_aa@primorsky.ru;

– письмом в администрацию Владивостока по адресу: Владивосток, Океанский пр-т, 20;

– письмом в министерство строительства Приморского края (Владивосток, улица Светланская, 22);

– письмом в Центр развития территорий (Владивосток, улица Алеутская, 11).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]