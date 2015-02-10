"Она как будто в резиночку прыгает": девушка устроила шоу на оживленной дороге в центре Владивостока

29 октября утром в центре Владивостока в районе Дальзавода неизвестная девушка устроила шоу на дороге, - сообщает "Вести: Приморье". На видео, опубликованном в Сети, видно, как девушка танцует в припрыжку, двигаясь строго по нарисованной разделительной сплошной полосе. Движения женщины напоминают советскую детскую игру в резиночку.

"Вот это у нее настроение. Всем бы такое! Ее же собьют", - комментирует за кадом девушка.

Пользователи Сети также не одобрили поведение девушки.

"Жесть, что с женщиной?! Химки обкурилась что ли или алкоголя приняла", "Когда утром пришла зарплата на карточку", "Зато фитнес какой с утра", "Реально, она как будто в резиночку прыгает", - комментируют подписчики.

Видео - dpscontrol

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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