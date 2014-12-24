В Госдуме оценили идею начисления пенсий "по рангам"

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов оценил идею своего коллеги по фракции ЛДПР Сергея Калашникова ввести новую систему начисления пенсий по разрядам. Он заявил, что полностью поддерживает предложение в той части, что нынешнюю систему формирования пенсий нужно совершенствовать, так как она чревата ошибками и непонятна для граждан, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Российскую газету". При этом вывод о поддержке инициативы можно будет делать только тогда, когда будут представлены расчеты о том, как реализация предложения повлияет на размер пенсий россиян, сделал оговорку глава комитета.

Суть предложения, с которым выступил зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников. Согласно его комментарию, действующая сейчас система баллов запутана. Он предлагает ввести ориентировочно десять "рангов" или разрядов для получателей пенсий. Например, первый ранг - самая маленькая пенсия и так далее. Пенсия каждого разряда, по его словам, должна зависеть от ряда показателей - стажа, заработка и других.

- Пока это только предложение, законопроекта на эту тему, насколько мне известно, нет. Сначала нужно посмотреть на все расчеты, - отметил Нилов, - самое главное - будет ли обеспечен рост пенсий.

Он добавил, что готов согласиться с тем, что нынешняя система очень сложная и запутанная. В России, напомнил депутат, существует много разных видов пенсий (страховая, государственная - в том числе социальная, военная и т.п.). Кроме того, есть большое количество разных льготных категорий. Например, льготы устанавливаются в зависимости от территории проживания, места работы, профессии и т.д. Дело также усложняет то, что при определении размера пенсии учитывается советский, постсоветский и новый страховой стаж.

Какие-то периоды вообще невозможно подтвердить - например, в случае переезда человека в Россию из стран бывшего СССР, рассказал Нилов. По его словам, можно годами ждать, пока бывшие советские республики подтвердят, что гражданин там работал.

- То есть присутствует документальная чехарда, которая влияет на размер пенсии, - резюмировал он. - И допускается много ошибок.

Не все готовы детально изучать, корректно ли им назначили пенсию, - констатировал глава комитета.

Поддержать данную идею, по его словам, можно в том ключе, что система должна стать более прозрачной и открытой, чтобы люди могли без сложностей понимать, как формируются их будущие пенсионные права, и какая у них будет пенсия.

Кроме того, если внедрять ранжирование пенсий, то необходимо ввести учет стажа, уверен Ярослав Нилов. В этом он тоже готов согласиться с коллегой.

- Сейчас размер пенсии, по сути, не зависит от того, сколько гражданин проработал, - объяснил парламентарий. - Исключение - те 15 лет, которые являются обязательным стажем для назначения пенсии. Ты можешь проработать 30 или даже 50 лет - не имеет значения. Самое главное - количество страховых баллов.

Нилов прокомментировал и смежную инициативу коллеги - возобновить отчисления работников на будущую пенсию с зарплаты (наряду с отчислением со стороны работодателя в Пенсионный фонд). "Как я понимаю, это добровольно", - отметил он. В принципе, сегодняшнее законодательство уже позволяет это сделать, напомнил депутат. Но граждане, по его словам, неохотно этой возможностью пользуются, и причиной тому - небольшие зарплаты, с которых нет возможности откладывать еще и на накопительные пенсии. И вторая причина - недоверие в целом к пенсионной системе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]