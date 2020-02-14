Способ накопить на достойную пенсию предложил Центробанк

В России хотят создать новый тип индивидуального инвестиционного счета (ИИС), который позволит накопить на достойную пенсию, сообщают «Вести:Приморье». С таким предложением выступили в Центробанке РФ, отмечает ura.ru.

«Третий тип ИИС дает возможность купить жилье или повысить свой доход после выхода на пенсию», — говорится в сообщении на сайте Банка России. Такой инвестиционный счет будет рассчитан на срок от 10 лет, а сумма на счете ограничиваться не будет. Инвесторы смогут получать налоговые вычеты. Как сообщили в Центробанке, ИИС третьего типа можно открыть одновременно со счетом второго и первого типа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]