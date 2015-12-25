«Утренний марафет»: милые объятия леопардов попали в фотоловушки

Милые объятия редчайших леопардов в Приморье попали на видео, сообщают «Вести:Приморье».

Фотоловушка нацпарка «Земля леопарда» в Приморском крае впервые запечатлела трогательный момент семейных объятий самки дальневосточного леопарда и ее котенка на видео. На уникальных кадрах из дикой природы видно, как маленький леопард подходит к своей маме, а та нежно обхватывает его голову лапами и начинает целовать мордочку, заботливо наводя малышу «утренний марафет», отметили в нацпарке.

Дальневосточный леопард – самая редкая в мире крупная кошка. Ещё в начале XXI века единственная на планете популяция пятнистого хищника, которая обитала на юго-западе Приморья, находилась на грани вымирания. Но России удалось добиться роста численности краснокнижных кошек в три раза – с 35 до 97 особей. Леопарды хорошо чувствуют себя на охраняемых территориях «Земли леопарда». Пример этому – полученное видео.

Запечатленное лесной камерой родительское поведение пятнистых кошек характерно для кошачьих, однако ранее не удавалось заснять подобный момент на видео. Самки с малышами проводят много времени в укромных уголках на своей территории. Здесь же фотоловушка запечатлела, как мама с котенком отдыхают на открытом пространстве и явно чувствуют себя в абсолютной безопасности, не стесняясь искренних семейных нежностей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]