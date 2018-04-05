Любовный призыв «знаменитости» попал на видео

Фотоловушка в нацпарке «Земля леопарда» запечатлела трогательный эпизод общения двух дальневосточных леопардов, сообщают «Вести:Приморье».

Молодой самец принимает «снежную ванну», оставляя запаховую метку для молодой самки, живущей по соседству. Видео демонстрирует особенности внутривидовой коммуникации дальневосточных леопардов и поможет учёным в изучении краснокнижного подвида, отмечается на сайте нацпарка.

Героями сюжета стали самка Leo 181F и самец Leo 104M. У каждого зафиксированного в нацпарке леопарда есть собственный идентификационный номер: поскольку пятнистый узор на шкуре хищников индивидуален, они поддаются различию. Дальневосточный леопард – самая редкая в мире крупная кошка, в России зафиксировано 97 особей.

Первым перед фотоловушкой появился самец. Леопард оставил на земле поскреб с мочевой меткой и усилил запах с помощью желез своего тела, валяясь в сугробе. Так Leo 104M не только проявил комфортное поведение здорового зверя, но и показал себя уверенным хозяином этой территории, а также оставил информацию о поле и возрасте. Таким образом животные общаются и порой привлекают «вторую половинку».

Представительница прекрасного пола не заставила себя долго ждать: через несколько дней к той же фотоловушке вышла привлечённая запахом самка Leo 181F. Подойдя ровно на то место, где совсем недавно лежал самец, она словно широко улыбнулась. На самом деле, такой «улыбкой» леопарды обнажают особый орган обоняния, позволяющий им улавливать запахи других особей. Такое поведение имеет научное название – флемен.

С помощью флемена этой самке удастся узнать информацию, заложенную в оставленных самцом феромонах. Это возможно благодаря Якобсонову, или вомероназальному органу, который есть у всех кошачьих и позволяет им анализировать оставляемые другими особями химические соединения. В частности, этот ценнейший коммуникативный инструмент используется кошками для общения между особями противоположного пола.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]