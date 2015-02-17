Памятник истории и культуры регионального значения превратят в гостиницу на особых условиях

Законодательное собрание Приморского края одобрило предложение регионального правительства о новом концессионном соглашении. По проекту заброшенное четырехэтажное здание, расположенное по адресу: Краснознаменный переулок, д. 10 во Владивостоке, концессионер должен превратить в гостиницу, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на konkurent.ru.

Инициатором проекта стало ООО «ДВ Капитал». Фирма с таким же названием уже давно варится в банкротном процессе, а ее управляющей компанией выступает ООО «Альянс Капитал», где генеральным директором является Марина Ломакина, бывший руководитель ООО «Наш дом – Приморье». Кроме того, ООО «ДВ Капитал» принадлежит 49% акций АО «Солнечная долина Владивостока», где основным акционером выступает ПАО «Фонд «ТИГР» Сергея Дарькина, бывшего губернатора Приморского края.

Как стало известно KONKURENT.RU, ООО «ДВ Капитал» направило свое предложение в правительство Приморского края еще весной текущего года. А в мае с целью согласования с инвестором условий концессионного соглашения министерством земельных и имущественных отношений издано распоряжение № 7-к «О возможности заключения концессионного соглашения в отношении реконструкции и эксплуатации объекта для организации отдыха граждан и туризма, расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, Краснознаменный пер., д.10, находящегося в собственности Приморского края на иных условиях, чем предложено инициатором заключения концессионного соглашения».

Планируется, что в рамках концессионного соглашения инвестор проведет реконструкцию помещений и будет использовать их для открытия гостиницы категории не ниже «три звезды». Срок действия соглашения составит 30 лет, при этом объект должен быть введен в эксплуатацию не позже 5 лет с момента подписания договора.

Такой максимальный срок в сумме отведен на подготовку проектной документации и реконструкцию здания, которая должна быть проведена с соблюдением требований, установленных Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

После сдачи объекта в эксплуатацию предусмотрена концессионная плата. В первый год со дня ввода объекта она должна составлять не менее 400 тыс. руб. в месяц, во второй год – не менее 500 тыс. руб. в месяц, в третий и последующие годы – не менее 900 тыс. руб. в месяц.

Точный размер этой выплаты будет установлен по результатам открытого конкурса, в ходе которого также определится инвестор, получивший право подписать концессионное соглашение. Помимо ООО «ДВ Капитал» в нем примут участие еще несколько компаний и предпринимателей, заявившие о своей готовности побороться за право заключения договора. По состоянию на 14 сентября 2020 г. поступили заявки о готовности участия в конкурсе от следующих лиц: ООО «Открытый Мир»; ИП Чиреев Станислав Алексеевич; ООО «Диалог народов»; ООО «Дальневосточная инвестиционная корпорация»; ООО «Строительное управление - 1».

Здание в Краснознаменном переулке, д.10 находится в собственности Приморского края и является памятником истории и культуры регионального значения. Площадь объекта - 1,46 тыс. кв. м, балансовая стоимость – 148,7 млн руб.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]