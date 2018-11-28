«Без оплаты»: Садоводам и огородникам готовят сюрприз

Садоводов и огородников в России могут обеспечить водой, электроэнергией и газом за счет бюджета страны. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты «Справедливой России», сообщают «Вести:Приморье».

«Согласно документу, садоводов и огородников должны будут за счет бюджетных средств снабжать тепловой и электроэнергией, водой, газом, водоотведением и топливом», — передает «Парламентская газета» со ссылкой на законопроект. Закон касается 60 миллионов россиян. В «Справедливой России» считают, что люди, занимающиеся натуральным хозяйством, помогут развитию экономики РФ.

По словам депутатов, именно такие люди являются крупнейшими производителями картофеля, ягод и овощей. Авторы законопроекта отмечают, что действующее законодательство предусматривает помощь огородникам и садоводам. По их словам, эту помощь нужно сделать обязательной.

Экономист Константин Селянин рассказал ura.ru, что предложенный законопроект несправедлив. «Получается, что и небольшой садовый участок, и какой-нибудь дворец на 200 квадратных метров будут освобождены от коммунальный платежей», — рассказал он. Экономист подчеркнул, что такая мера поддержки необходима бедным гражданам. «Наилучший путь — адресная поддержка малоимущих», — уверен Селянин.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]