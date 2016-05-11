Приморцев предупреждают о бомбилах в столичных аэропортах

Они первыми встречают гостей столицы в зале прилета. Московские аэропорты захватили так называемые бомбилы. Захватили давно и уходить, похоже, не собираются. Им удается обходить известные агрегаторы, при этом цены на их поездки выше в разы.

Полдень, аэропорт Шереметьево. Типичная картина. Спешащий на заказ таксист не заметил другой автомобиль. Мгновенно образовывается многокилометровая пробка, которую машины сейчас пытаются объехать.

Нервы на пределе. Зону у терминала нужно покинуть за 10 минут. Если опоздал – оплачиваешь. Штраф – три тысячи. Тротуар моментально превращается в дорогу.

"Сейчас сами заказали такси, ждем", – говорит молодой человек.

Но тут начинается мистика. Агрегатор ищет, но машину не находит. Так было и у Елены, когда после девятичасового перелета, она вернулась в Москву из Владивостока.

"Агрегаторы искали по полчаса. Там другие-то такси были, те, которые кричат, заманивают, приглашают только по цене вообще астрономической, они-то там были, – рассказывает Елена Коломийцева.

Зазывалы в московских аэропортах вне закона. Но они будут первыми, кто встретит вас после прилета.

Шереметьево, терминал В, сейчас в этом зале клиентов пытаются поймать сразу десять таких таксистов. И это несмотря на то, что мимо проходят полицейские и сотрудники службы безопасности.

Проводим эксперимент. От аэропорта до МГУ агрегаторы берут тысячу.

"Такси возьмете? – А почем? – А куда? – Ленинские горы, дом 1, МГУ. – Две тысячи рублей", – из беседы с зазывалой.

Для иностранцев цена выше в четыре раза. И такая ситуация в каждой столичной воздушной гавани.

Это уже Внуково. Агрегатор за поездку в центр берет меньше тысячи.

"Две тысяч рублей поедем", – говорит местный таксист.

И традиционное: дорогу покажешь?

В нарушении всех мыслимых правил, таксисты здесь паркуются прямо на выездной эстакаде. До клиентов отсюда ближе всего.

"Три тысячи штраф за это", – говорит инспектор.

Их гоняют каждый день, но стоит инспекторам уехать – все возвращаются.

"Извините за громкие слова, но это такая аэропортовая мафия таксистов", – считает Елена Коломийцева.

Многие считают, что в борьбе за прибылью сами таксисты идут на всевозможные ухищрения.

Сергей Радько – автоюрист и прекрасно знает, почему заказать такси через приложение удается не всегда.

"Сами таксисты делают, они не берут намеренно заказы. Это похоже на какой-то некий сговор таксистов с целью создать ажиотаж и склонить пассажира к тому, чтобы они брали машины не через приложение", – поясняет он.

В итоге, нелегалы получают заказы, а такси повышает коэффициент. То есть, тариф.

Впрочем, и те и другие обвинения отрицают и все проблемы списывают на высокий спрос.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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