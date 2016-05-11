Приморцев предупреждают о бомбилах в столичных аэропортах. Видеорепортаж Андрея Ященко
Они первыми встречают гостей столицы в зале прилета. Московские аэропорты захватили так называемые бомбилы. Захватили давно и уходить, похоже, не собираются. Им удается обходить известные агрегаторы, при этом цены на их поездки выше в разы.
Полдень, аэропорт Шереметьево. Типичная картина. Спешащий на заказ таксист не заметил другой автомобиль. Мгновенно образовывается многокилометровая пробка, которую машины сейчас пытаются объехать.
Нервы на пределе. Зону у терминала нужно покинуть за 10 минут. Если опоздал – оплачиваешь. Штраф – три тысячи. Тротуар моментально превращается в дорогу.
"Сейчас сами заказали такси, ждем", – говорит молодой человек.
Но тут начинается мистика. Агрегатор ищет, но машину не находит. Так было и у Елены, когда после девятичасового перелета, она вернулась в Москву из Владивостока.
"Агрегаторы искали по полчаса. Там другие-то такси были, те, которые кричат, заманивают, приглашают только по цене вообще астрономической, они-то там были, – рассказывает Елена Коломийцева.
Зазывалы в московских аэропортах вне закона. Но они будут первыми, кто встретит вас после прилета.
Шереметьево, терминал В, сейчас в этом зале клиентов пытаются поймать сразу десять таких таксистов. И это несмотря на то, что мимо проходят полицейские и сотрудники службы безопасности.
Проводим эксперимент. От аэропорта до МГУ агрегаторы берут тысячу.
"Такси возьмете? – А почем? – А куда? – Ленинские горы, дом 1, МГУ. – Две тысячи рублей", – из беседы с зазывалой.
Для иностранцев цена выше в четыре раза. И такая ситуация в каждой столичной воздушной гавани.
Это уже Внуково. Агрегатор за поездку в центр берет меньше тысячи.
"Две тысяч рублей поедем", – говорит местный таксист.
И традиционное: дорогу покажешь?
В нарушении всех мыслимых правил, таксисты здесь паркуются прямо на выездной эстакаде. До клиентов отсюда ближе всего.
"Три тысячи штраф за это", – говорит инспектор.
Их гоняют каждый день, но стоит инспекторам уехать – все возвращаются.
"Извините за громкие слова, но это такая аэропортовая мафия таксистов", – считает Елена Коломийцева.
Многие считают, что в борьбе за прибылью сами таксисты идут на всевозможные ухищрения.
Сергей Радько – автоюрист и прекрасно знает, почему заказать такси через приложение удается не всегда.
"Сами таксисты делают, они не берут намеренно заказы. Это похоже на какой-то некий сговор таксистов с целью создать ажиотаж и склонить пассажира к тому, чтобы они брали машины не через приложение", – поясняет он.
В итоге, нелегалы получают заказы, а такси повышает коэффициент. То есть, тариф.
Впрочем, и те и другие обвинения отрицают и все проблемы списывают на высокий спрос.
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