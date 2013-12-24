Жительница Уссурийска рассказала о страшном случае, который произошел с ней в подъезде

Сотрудники уголовного розыска задержали в Уссурийске подозреваемого в разбойном нападении, сообщают «Вести:Приморье».

В дежурную часть отдела МВД России по Уссурийскому городскому округу поступило заявление 19-летней местной жительницы о разбойном нападении в подъезде многоквартирного дома по улице Краснознаменной.

Потерпевшая рассказала, что ночью подъехала на такси к своему дому, где около подъезда непродолжительное время разговаривала по мобильному телефону. Убрав телефон в карман куртки, девушка вошла в подъезд, и стала подниматься по лестнице. В это время неизвестный, подкравшись сзади, ударил ее тяжелым предметом по голове. Обыскав карманы потерпевшей, злоумышленник похитил мобильный телефон и скрылся. Пострадавшую госпитализировали, отметили в пресс-службе ОМВД России по Уссурийскому городскому округу.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские опросили потерпевшую, осмотрели место происшествия, откуда изъяли отпечатки следов пальцев рук и обуви, а также деревянную палку, обмотанную тканью, которой потерпевшей были нанесены телесные повреждения.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении корыстно-насильственного преступления задержали ранее судимого 34-летнего местного жителя. В отделе полиции задержанный дал признательные показания. Похищенный телефон он сдал в ломбард, а вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Следователем отдела МВД России по Уссурийскому городскому округу возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом.

Подозреваемого заключили под стражу. Сотрудники полиции проверяют его на причастность к ранее совершенным преступлениям.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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