Синоптики предрекают снег и ветер в Приморье

Большую часть первой недели ноября погодные условия Приморского края будет определять тыловая часть циклона, который из Хабаровского края переместится на Охотское море, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

Значительных осадков в Приморье не ожидается, только во вторник местами может пройти небольшой снег. С северными ветрами на юг Дальнего Востока будет поступать холодная воздушная масса, и после теплых выходных в Приморье снова похолодает.

Ночные температуры понедельника ночью составят +3...-3 °С, в горных районах до -8 °С, а прибрежные районы еще останутся теплыми, +4...+9 °С. День будет прохладным, +1...+9 °С, на юге местами до +13 °С.

В дальнейшем температурный фон будет понижаться, а к середине недели в горных районах ночные морозы окрепнут до -15 °С. Днем на большей территории Приморья будет -3...+3 °С, на юге до +9 °С.

Во Владивостоке в начале первой недели ноября существенных осадков не ожидается, будет холодная и ветреная погода. Понедельник, 2 ноября, будет еще не слишком холодный, ночью +4...+7 °С, днем +8...+11 °С.

Во вторник, 3 ноября, ночью температура понизится до 0...+2 °С.

Днем при сильном северном ветре столбики термометров поднимутся не выше +3...+6 °С, а в среду ночью опустятся ниже нулевой отметки.

В середине недели во Владивостоке ветер станет тише, максимальная температура повысится на 1 – 2 градуса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]