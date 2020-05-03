Нагрузка в ковидном роддоме увеличилась: в Приморье приняли роды у 136 женщин с COVID-19

С апреля Владивостокский родильный дом №1 принимает беременных женщин с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. В медучреждении под наблюдением находятся не только жительницы Владивостока, но и других городов и районов Приморья. За полгода здесь приняли 148 родов, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Как сообщили в министерстве образования Приморского края, «первый» роддом был перепрофилирован под работу с ковидными пациентами и рассчитан на 40 пациенток. В нем также развернуто 10 провизорных коек для пациентов с подозрением на COVID-19 на период ожидания результатов теста.

За последние три недели нагрузка на врачей заметно увеличилась.

«В роддоме есть специалисты всех направлений, которые актуальны для роддома: анестезиологи, реаниматологи, неонатологи, оказывается круглосуточная помощь всем нашим пациентам», – подчеркнула и.о. главного врача роддома №1 Светлана Сагайдачная.

Правила работы в ковидном роддоме соответствуют общему алгоритму работы медучреждений с COVID-19. Обычная смена длится восемь часов. Меры безопасности соответствующие.

«Костюм – это цельный комбинезон со шлемом, он открывает только лицо. Дополнительно к нему надеваются маска, защитные очки либо щиток, две пары перчаток, носки и резиновые сапоги. Маска используется профессиональная с фильтром и клапаном для воздуха. В такой защитной форме мы работаем с пациентами, проводим осмотры и делаем операции. Когда костюм снимается, последовательно обрабатываются спецсредствами его части, затем сотрудник принимает гигиенический душ с дезинфицирующими средствами», – рассказала заведующая общебольничным персоналом роддома Валерия Корецкая.

В учреждении подчеркивают, что в условиях эпидемии задача врачей – не только создать условия для безопасных родов, но и максимально уберечь ребенка от заражения инфекцией.

За шесть месяцев через Владивостокский родильный дом №1 прошли 360 беременных женщин с акушерской патологией. Из них 148 пациенток здесь родили малышей, в том числе 136 жительниц края с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Все рожденные дети – здоровы.

«Чтобы мама не заразила новорожденного, врачам приходится сразу же после рождения разлучать их – счет идет на секунды. Если мама больна коронавирусом, то встреча с новорожденным наступит только после полного ее выздоровления. Психологически для мамы это очень тяжелый этап, но все понимают, что здоровье малыша важнее, поэтому готовы потерпеть», – отметила Светлана Сагайдачная.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]