"Что-то сильно горит": автомобилисты сообщают о мощном пожаре в Приморье

Мощный пожар бушует в Уссурийском городском округе. Об этом "Вести: Приморье" только что сообщили очевидцы.

Видео прислали на Whatsapp редакции "Вести: Приморье".

По предварительным данным, горят поля в районе Михайловки.

Подробности происшествия устанавливаются.

Только накануне сообщалось об сильном пожаре на Уссурийской объездной трассе. Об этом сообщали пользователи социальных сетей.

По данным пресс-службы правительства края, четыре лесных пожара, в том числе один на особо охраняемой природной территории, ликвидировали в Приморском крае за минувшие выходные - с 31 октября по 1 ноября. Общая площадь пожаров составила более 80 гектаров. По состоянию на 8.00 понедельника действующих лесных пожаров нет.

Как сообщили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края, в указанный период на территории лесного фонда региона было зарегистрировано три лесных пожара в Михайловском, Партизанском районах и Владивостокском городском округе на площади 41 гектар. Все пожары ликвидировали специалисты Приморской авиабазы.

Лесной пожар площадью более 40 гектаров был ликвидирован 1 ноября на территории Лазовского государственного природного заповедника имени Льва Капланова.

Кроме того, два природных пожара были зарегистрированы в выходные на землях иных категорий в Кировском и Надеждинском районах на площади 36 гектаров. В тушении были задействованы 30 человек личного состава Приморской авиабазы.

Напомним, в Приморском крае действует штормовое предупреждение о неблагоприятном природном явлении. По данным Пригимдромета, в период 2-5 ноября в западных, местами в южных районах Приморского края (Хорольский, Пограничный, Уссурийский, Хасанский) сохранится 4 (высокий) класс пожарной опасности в лесах по метеоусловиям.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере до 3 тысяч рублей для граждан, до 20 тысяч рублей для должностных лиц и до 200 тысяч рублей для юридических лиц.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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