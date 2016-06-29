Полицейские без масок задержали нарушителя масочного режима

Ситуация произошла в одном из супермаркетов города. Очевидцы сняли на видео задержание мужчины, сообщают «Вести:Приморье».

Очередной противник маски нарушил режим. Мужчину убедительно просили надеть маску в супермаркете, но он отказался. На место прибыли сотрудники полиции. Однако, мужчина по-своему решил высказать отношение к запрету. В итоге, оказался на полу, отметили в одном из приморских пабликов.

Ситуация странная. С одной стороны, мужчина - нарушитель. С другой, полицейские, которые его задерживают в этот момент, тоже нарушают режим. На видео видно, они без масок.

Покупатели и сотрудники магазина оказались очевидцами происшествия. Судя по голосам за кадром, людей в погонах просили не применять жестких мер. Мужчину уложили лицом в пол.

«Зачем убивать человека за маску?», задавались вопросом очевидцы.

В комментариях мнения разделились. Одни обращают внимания на действия полицейских, другие говорят, приморцы должны соблюдать режим, чтобы предотвратить распространение инфекции в крае.

Напомним, по данным на 3 ноября зафиксировано 205 новых случаев COVID-19.

«Сами же без масок», «Задержали какого нибудь барыгу. А пишут мол за маску. Хватит людей кашмарить», «Народ, вас что, заставляют с палкой в ... ходить? Через пару лет , не дай Бог конечно, когда выкосит четверть населения, будем рады их одеть, чтоб только родных не заразить. Как говорится ,, а фсё, надо было раньше...". Не становитесь злыми друг другу. Недругов и так хватает», «Да что такие люди непонятливые, сделали замечание ну надень ты эту маску и все.А что доводить до того что сотрудники полиции вынуждены с вами разбираться».

Орфография и пунктуация в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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