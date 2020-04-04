Байкер рассказал о «ерундовом» случае в супермаркете Владивостока

В одном из супермаркетов города с байкером произошла ситуация, которая, по его мнению, можно расценить как абсурд, сообщают «Вести:Приморье».

Так, парень рассказал, что решил купить в магазине торт. Однако у него ничего не вышло. В чем проблема? Как оказалось, проблемы в медицинской маске, которой не было в тот момент на его лице. Ему просто отказали.

Вроде все правильно, все должны соблюдать масочный режим. Но есть обстоятельство, на которое стоит обратить внимание. Байкер стоял у кассы в полном обмундировании. На голове - шлем, под которым специальная маска. Кассир посчитала, что это недостаточно.

На видео видно, кассир в смущении, не знает, что делать, поэтому решила проконсультироваться. Один из сотрудников супермаркета напомнил девушке-кассиру, что покупатель без маски, его обслуживать запрещено.

Вероятно, медицинскую маску он должен был надеть на шлем.

«На заправках сидят за окном ты через стекло с ними общаешься и они не обслуживают без маски», «арушение прав потребителей из за отказа продажи товара ( ст. 14.8 КоАП РФ).», «Снял шлем, одел маску и купил. Дело не в том что она принципиально это делает, а вышел приказ начальства !именно! Без маски не обслуживать потому что при фиксации данного нарушения крупный штраф. Вот и все!», «У него Защита будет получше этой тряпочки с резинками! С головой все в порядке?», «До абсурда», «Ей зачем эти штрафы, выяснения и тд. В некотрых магазинах штраф 5000 р, за продажу без маски и ещё владельцу могут втык со штрафом дать.», отметили в комментариях.

Видео без звука, так как содержит ненормативную лексику.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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