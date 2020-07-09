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Случай на заправке в Приморье повеселил водителя

Случай на заправке в Приморье повеселил водителя

Водителя сильно удивил случай на автозаправке, о котором он решил рассказать в соцсетях, сообщают «Вести:Приморье».

Так, мужчина стал свидетелем ситуации, в которой оказались многие водители, которые в тот момент решили заправить свои автомобили.

Подходя к окну оператора на заправке, многие получали отказ в обслуживании. В громкоговорителе было слышна речь девушки, которая сообщала о том, что бензина не будет до тех пор, пока водитель у окна не наденет маску, рассказал очевидец.

Именно это его и повеселило. Автор поста задается вопросом, для чего надевать маску, если водитель находится на улице. И даже не пытается залезть головой в окно.

«На этой заправке вечный дурдом, только и слышно вы не туда пошли вы не то сделали и все это на весь район», «А вы за неё штраф платить будете? Или кто-то посмотрит ,что она за стеклом и штраф не дадут ?», «Едьте заправяться на север Приморья, Дальнегорск, Пластун, Терней, там нет такого бреда», «Этот бред я тоже слышал, и на влад шоссе такая же история», «И вы еще спрашиваете когда коронааирус исчезнет? 90 % комментаторов вообще масок не носят», «Что за бред вообще , снимать такое? взрослый мужчина , а понятия не имеет о установленных свыше правил ,смешно ему», «Ну вам смешно, а её оштрафуют. Ей потом штраф вам принести? Вы оплатите? Тогда без Маски вас обслужат», отметили в комментариях.

 

видео mark2_che
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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