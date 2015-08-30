Водители ассенизаторских машин сливают нечистоты в реку (видео)

В Уссурийске, в районе улицы Комсомольской водитель ассенизаторской машины стал героем видео местного жителя, сообщают «Вести:Приморье».

Так, мужчина, скорее всего рыбак, стал свидетелем того, как сливаются нечистоты в реку. Он решил не проходить мимо и узнать у водителя, зачем он так делает.

«Иду и наблюдаю картину, как под мостом говно сливают в речку», - поясняет автор видео.

В ответ услышал, что автор видео сильно ошибается, ... не верь глазам своим.

Однако, автор видео настаивает на том, что видел именно такую картину, так как находился на противоположной стороне реки и не поленился подойти к водителю с вопросом.

«Такие вещи происходят уже на протяжении лет 4,только на вокзальной дамбе, и не кому дела до этого нет. Причём в открытую подъезжает и сливают», «Написать заявление в полицию и приложить видео .и вызвать полицию туда», «Парняга рыбак то красава!», отметили в комментариях.

Видео содержит нецензурную лексику, поэтому публикуем без звука.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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