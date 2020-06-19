«Я не понимаю, что делаю»: чисто по-русски ответили водителю в ситуации на дороге

Во Владивостоке, в районе поворота на «Весеннюю», мужчина стал участником ситуации, которую спровоцировал водитель, сообщают «Вести:Приморье». Мужчина решил опубликовать пост в одном из пабликов.

«Поворот на Весеннюю. Ответ водителя Калдины поражает. "Я не понимаю что делаю". Произошла неприятная ситуация, я ехал утром со стороны города, спустился под стелу. Встретился на пути "Олень", этот человек мало того что он в меня чуть не врезался, он еще начал говорить что он прав, а я не прав. Когда я ему задал вопрос, зачем он выскочил на дорогу, он сказал: «Я что, в курсе того, что делаю». Меня эта фраза "поставила в ступор". Ребят будьте внимательнее на дорогах , мало того что "Олени" за рулём присутствуют, так он еще затонированный в "круг". Если вы пытаетесь нарушать ПДД, не будьте "царями" ведите себя культурнее. Учите ПДД, и следите за своим жаргоном.

«Вести:Приморье» публикуют видео без звука, так как диалог содержит нецензурную лексику.

«А дёрнуть руль? Или принцип?», «Нескромный вопрос, ты на дороге не разу не тупил?», «Автор первый день за рулём? Я думаю человек запутался на развязке, может по навигатору ехал. Надо быть спокойнее», «Там запутанная развязка, я как-то заехал впервые и тоже не сразу сообразил её схему», «Да с такой жизнью вечно голова всякой фигнёй забита», отметили в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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