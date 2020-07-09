«Несёт, аж глаза режет»: нечистоты сливают в водоохранной зоне в Приморье

В Уссурийске жительница города решила рассказать о ситуации с водителями ассенизаторских машин, которые вопреки всем нормам и правилам сливают нечистоты в неположенном месте, сообщают «Вести:Приморье».

Так, женщина стала очевидцем очередного слива в районе Вокзальной дамбы. На замечания водители реагируют с агрессией. А жители задыхаются от запаха, который разлетается по округе. Автор уточняет, пару раз водителей штрафовали.

Ежедневно происходит слив нечистот в водоохранной зоне район вокзальной дамбы. Неоднократно жалобы в администрацию результатов не дали. Фактически мы уже тонем в г.... Не. Нарушители реагируют на замечания агрессивно, нам угрожали

, рассказывает автор поста в паблике mark2_che.

В комментариях отметили, проблема стоит давно, вероятно, наказания не пугают.

«А я то думаю.. Проходишь мимо рэми... Г... Несёт аж глаза режит».

«Сейчас время такое, что замечания даже делать опасно порой, а то прибьют ещё где-нибудь».

«Так с их коттеджей и сливают».

«А причем здесь водоохранная зона если сливают в канализационный коллектор».

«Вот бессовестные, где живём, там и ***».

«Они платить не хотят насколько я знаю есть в районе 7 ветров официально и на штабского».

«Каждый день сливают, машин много».

«Вообще-то они должны возить на очистные, а они то в речку сливают, то вот так».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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