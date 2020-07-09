«Несёт, аж глаза режет»: нечистоты сливают в водоохранной зоне в Приморье
В Уссурийске жительница города решила рассказать о ситуации с водителями ассенизаторских машин, которые вопреки всем нормам и правилам сливают нечистоты в неположенном месте, сообщают «Вести:Приморье».
Так, женщина стала очевидцем очередного слива в районе Вокзальной дамбы. На замечания водители реагируют с агрессией. А жители задыхаются от запаха, который разлетается по округе. Автор уточняет, пару раз водителей штрафовали.
, рассказывает автор поста в паблике mark2_che.
В комментариях отметили, проблема стоит давно, вероятно, наказания не пугают.
«А я то думаю.. Проходишь мимо рэми... Г... Несёт аж глаза режит».
«Сейчас время такое, что замечания даже делать опасно порой, а то прибьют ещё где-нибудь».
«Так с их коттеджей и сливают».
«А причем здесь водоохранная зона если сливают в канализационный коллектор».
«Вот бессовестные, где живём, там и ***».
«Они платить не хотят насколько я знаю есть в районе 7 ветров официально и на штабского».
«Каждый день сливают, машин много».
«Вообще-то они должны возить на очистные, а они то в речку сливают, то вот так».
Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.
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