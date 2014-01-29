Клубы дыма заволакивают Владивосток

Чёрный дым заволакивает акваторию озёра Чан и прилежащих городских кварталов, сообщают «Вести:Приморье». Говорят, что-то горит в промзоне под Некрасовским путепроводом.

На борьбу с возгоранием прибыли пожарные расчеты, уточняют очевидцы.

Детали уточняются.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru