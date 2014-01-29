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Клубы дыма заволакивают Владивосток

Клубы дыма заволакивают Владивосток

Источник фото: «Вести:Приморье»

Чёрный дым заволакивает акваторию озёра Чан и прилежащих городских кварталов, сообщают «Вести:Приморье». Говорят, что-то горит в промзоне под Некрасовским путепроводом.

На борьбу с возгоранием прибыли пожарные расчеты, уточняют очевидцы.

Детали уточняются.

 

 

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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