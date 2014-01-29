Сегодня, 14:27
Клубы дыма заволакивают Владивосток
Чёрный дым заволакивает акваторию озёра Чан и прилежащих городских кварталов, сообщают «Вести:Приморье». Говорят, что-то горит в промзоне под Некрасовским путепроводом.
На борьбу с возгоранием прибыли пожарные расчеты, уточняют очевидцы.
Детали уточняются.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать: